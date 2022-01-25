الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء: مصر قطعت شوطًا كبيرًا باستخدامات الطاقة النظيفة

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في التصدير.

حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى الوزارات الثلاث.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتزايدة عالميا لاستخدام الطاقة النظيفة التي تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفوري، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، فيما تسعى إلى زيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، في ظل جهود زيادة الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة، كطاقة الشمس والرياح، وفي نفس الوقت تحقيق الاستفادة القصوى من تصدير الغاز الطبيعي المنتج محليًا في ظل ارتفاع أسعاره عالميًا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التي أعدتها وزارتا البترول والكهرباء، والتي تضمنت دراسة عدد من السيناريوهات للوصول إلي أنسب توليفة للطاقة في ظل الموارد المتاحة داخليًا بأعلى عائد وأقل تكلفة.

وأضاف أن الاستراتيجية اشتملت على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وجار تحديث الاستراتيجية حتى 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.

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