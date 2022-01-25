محافظ أسيوط يناقش أوضاع تقنين أراضي الدولة مع رؤساء المراكز والمدن

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً بمسؤولي تقنين أملاك الدولة بالمحافظة وعدد من رؤساء المراكز والمدن في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على أداء المنظومة وما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل بالمنظومة وسرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين.

جاء ذلك وفقاً للقانون بما يحفظ حق الدولة ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة التقنين حيث تم تحرير عقود تقنين لنسبة 50% من الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها و الحاصلة على موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة.

واستمع المحافظ لشرح يوضح معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، و البت في التظلمات، والتثمين" مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

ووجه محافظ أسيوط بالعمل على تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين مكلفًا كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة والانتهاء من كافة الطلبات المستوفاة للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظاً علي حقوق الدولة والمواطن.

كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف مؤكدًا أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون.