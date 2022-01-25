الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «دفاية».. التحقيق في مصرع أسرة كاملة بالبحيرة

دفاية
دفاية

تباشر النيابة العامة في البحيرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة وفاة أسرة كاملة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال لقوا مصرعهم إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من دفاية أثناء النوم بإحدى قرى كفر الدوار بالبحيرة.

و تلقى أمن البحيرة بلاغا من الأهالى بقرية البسلقون دائرة مركز كفر الدوار متوفيين داخل المنزل  انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وعثر على جثامين صاحب المنزل كل من، محمد فؤاد أحمد، 45 سنة، وزوجته هدى شبل علام، 40 سنة، وأطفالها منه محمد فوائد 10سنوات، ومريم محمد فؤاد 8 سنوات، ومروان محمد، 16 سنة داخل غرف المنزل، و تبين وجود دفاية كهربائية ووجود آثار أدخنة.

و تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لاتخاذ اللازم، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

النيابة العامة في البحيرة أسرة كاملة وفاة واقعة التحقيق كفر الدوار مركز شرطة كفر الدوار أثار أدخنة

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