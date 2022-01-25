بسبب «دفاية».. التحقيق في مصرع أسرة كاملة بالبحيرة

تباشر النيابة العامة في البحيرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة وفاة أسرة كاملة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال لقوا مصرعهم إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من دفاية أثناء النوم بإحدى قرى كفر الدوار بالبحيرة.

و تلقى أمن البحيرة بلاغا من الأهالى بقرية البسلقون دائرة مركز كفر الدوار متوفيين داخل المنزل انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وعثر على جثامين صاحب المنزل كل من، محمد فؤاد أحمد، 45 سنة، وزوجته هدى شبل علام، 40 سنة، وأطفالها منه محمد فوائد 10سنوات، ومريم محمد فؤاد 8 سنوات، ومروان محمد، 16 سنة داخل غرف المنزل، و تبين وجود دفاية كهربائية ووجود آثار أدخنة.

و تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لاتخاذ اللازم، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.