الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عميد «طب بنات الأزهر»: لا تهاون مع مقصر في أداء عمله

زيارة عميدة كلية
زيارة عميدة كلية طب بنات الأزهر

أجرت الدكتورة هناء العبيسي، عميدة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراء الجامعي، زيارة مفاجئة لقسمي الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، للوقوف على سير العمل بهما، و ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، لكونها من أهم المؤسسات الحيوية والمهمة بالجامعة. 

و أكدت عميدة الكلية على ضرورة وأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، حرصًا على سلامة المترددين على المستشفى على مدار الساعة، وشددت على أهمية القيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، خاصة مع كثرة المترددين على المستشفى.

- لا تهاون مع مقصر في أداء عمله

  كما أكدت الدكتورة هناء العبيسي،  أنه لا تهاون مع مقصر في أداء عمله، مشيرة إلى حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ على تقديم خدمة طبية مناسبة للمترددين على قطاع المستشفيات الجامعية بالقاهرة والأقاليم جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بناء الجمهورية الجديدة ومن خلال المبادرة الرئاسية: (حياة كريمة).

  جدير بالذكر أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد في العام 2019م.

الدكتورة هناء العبيسي عميدة كلية طب بنات الأزهر طب بنات الأزهر مستشفى الزهراء الجامعي قسمي الطوارئ المؤسسات الحيوية

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