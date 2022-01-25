الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كسب الصويا بـ8600 والنخالة بـ3800 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق لأغلب الأنواع أعلاف مواشي وإنتاج داجني، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنتيني“ : 5380 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 5380 جنيهًا، فيما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“: 5250 جنيهًا، في حين سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي”: 880 جنيهًا.

وسجل سعر طن أعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنتيني”: 5840 جنيهًا، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص: 9800 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا محلي 44% : 8600 جنيه، في حين سجل سعر طن كسب صويا 46% محلي: 8850 جنيهًا.

وبلغ سعر طن علف صويا فول فات “بذرة مستوردة ”: 12000 جنيه، بينما بلغ سعر طن صويا فول فات ”بذرة محلي”: 10900 جنيه، بينما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% ”بذرة مستوردة”: 11000 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا هاي فات 43 % ”بذرة محلية”: 10700 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، بينما سجل طن رده بران ”محلي”: 4250 جنيهًا وسجل طن علف جيلوتين ”مستورد”: 14950 جنيهًا، بينما سجل جيلوتين ”محلي”: 14750 جنيهًا، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة: 3800 جنيه و3700 جنيه للطن في شمال سيناء، بينما سجل سعر حمل تبن القمح الجديد: 350 جنيهًا.

وسجل سعر طن أعلاف دواجن بادي 23%: 8700 جنيه بينما سجل سعر طن أعلاف دواجن نامي 21%: 8550 جنيهًا، وسجل سعر طن أعلاف ناهي 19%: 8350 جنيهًا، فيما سجل سعر طن أعلاف بادي نامي: 8150 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أعلاف بياض 18%: 7550 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أعلاف بياض 17%: 7400 جنيه، فيما بلغ سعر طن أعلاف دواجن بياض 16%: 7300 جنيه، بينما بلغ سعر بياض 14%: 6750 جنيهًا.

كسب الصويا ب8600 والنخالة ب3800 أسعار الأعلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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