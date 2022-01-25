كسب الصويا بـ8600 والنخالة بـ3800 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق لأغلب الأنواع أعلاف مواشي وإنتاج داجني، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنتيني“ : 5380 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 5380 جنيهًا، فيما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“: 5250 جنيهًا، في حين سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي”: 880 جنيهًا.

وسجل سعر طن أعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنتيني”: 5840 جنيهًا، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص: 9800 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا محلي 44% : 8600 جنيه، في حين سجل سعر طن كسب صويا 46% محلي: 8850 جنيهًا.

وبلغ سعر طن علف صويا فول فات “بذرة مستوردة ”: 12000 جنيه، بينما بلغ سعر طن صويا فول فات ”بذرة محلي”: 10900 جنيه، بينما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% ”بذرة مستوردة”: 11000 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا هاي فات 43 % ”بذرة محلية”: 10700 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، بينما سجل طن رده بران ”محلي”: 4250 جنيهًا وسجل طن علف جيلوتين ”مستورد”: 14950 جنيهًا، بينما سجل جيلوتين ”محلي”: 14750 جنيهًا، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة: 3800 جنيه و3700 جنيه للطن في شمال سيناء، بينما سجل سعر حمل تبن القمح الجديد: 350 جنيهًا.

وسجل سعر طن أعلاف دواجن بادي 23%: 8700 جنيه بينما سجل سعر طن أعلاف دواجن نامي 21%: 8550 جنيهًا، وسجل سعر طن أعلاف ناهي 19%: 8350 جنيهًا، فيما سجل سعر طن أعلاف بادي نامي: 8150 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أعلاف بياض 18%: 7550 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أعلاف بياض 17%: 7400 جنيه، فيما بلغ سعر طن أعلاف دواجن بياض 16%: 7300 جنيه، بينما بلغ سعر بياض 14%: 6750 جنيهًا.