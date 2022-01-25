الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«سعفان» يتابع صرف تعويض الدفعة الواحدة لأسرة مصري توفي في روما

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "عماد.م.أ.ال. المتوفي في مدينة روما الذى كان يعمل بالعاصمة الإيطالية والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مدى استحقاقه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو تحرك على الفور بالتنسيق مع القسم القنصلي والتواصل مع السفارة المصرية بروما للحصول علي بعض البيانات الضرورية للمواطن المذكور ، ووسيلة الاتصال بشقيقه المتواجد بذات المدينة، لبحث مدى مستحقاته التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" ومساعدة الورثة الشرعيين في الحصول عليها.

وأفاد الملحق العمالي، أنه تبين بالبحث فى الملف التأميني للمواطن المتوفي أنه لم يكن منتظما في سداد الأقساط التأمينية المقررة، لذا أفادت الهيئة بعدم استحقاق الورثة للمعاش.

وقال الدكتور محمود حمزاوي في تقريره للوزير، إنه تم إعادة التواصل مرة أخرى مع الهيئة لبحث مدى إمكانية تقدم الورثة الشرعيين بطلب للحصول على تعويض المرة الواحدة (TANTUM)، أفادت بجواز ذلك مع تقديم بعض المستندات، وعليه تم الاتصال هاتفيا بالمواطن عزت محمد أبو المعاطى شقيق المتوفي المقيم بروما لاخطاره بذلك، وإرشاده إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تعويض الدفعة الواحدة من هيئة التأمينات الايطالية ، وجاري المتابعة مع الورثة ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزير، أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وزير القوى العاملة محمد سعفان الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي بميلانو الملف التأميني للمواطن المتوفي هيئة التأمينات الإيطالية الأنبس

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