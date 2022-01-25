الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يدعو للعمل الجماعى لتهدئة التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية

ماكرون
ماكرون

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه حيال الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية، داعيا إلى عمل جماعي من أجل التهدئة سريعا عبر حوار معزز مع موسكو.

 

وقال الإليزيه في بيان له إن ماكرون عبر خلال مؤتمر تم تنظيمه بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول التوترات بين روسيا و أوكرانيا "عن قلقه العميق إزاء الوضع على حدود أوكرانيا، و ضرورة العمل الجماعي من أجل التهدئة السريعة".

 

وأضاف الرئيس الفرنسي أن خفض التصعيد يجب أن يتم من خلال حوار معزز مع موسكو، كما دعا للتعبير عن "تحذيرات حازمة وذات مصداقية لروسيا بتنسيق  بين الشركاء و الحلفاء الأوروبيين".

 

وتابع: "هذا يفترض أن يكون استمرارا حازما لجهود التفاوض في إطار صيغة نورماندي، و هذا ما يهدف إليه الاجتماع الذي سيعقد على مستوى المستشارين في باريس يوم الأربعاء 26 يناير".

 

وحسب الإليزيه، فإن ماكرون "أعرب لشركائه عن أهمية أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من لعب دوره الكامل في الاستجابة المناسبة للمقترحات (الأمنية) التي قدمتها روسيا في ديسمبر الماضي".

 

وتم تمثيل المؤسسات الأوروبية في اللقاء الذي نظم عبر تقنية الفيديو كونفرانس من قبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس بولندا أندجيه دودا، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج.

 

ولفت إلى أن ماكرون الذي سيتصل في الأيام المقبلة بنظيريه الروسي فلاديمير  بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عازم على استخدام جميع موارد الدبلوماسية للحفاظ على استقرار أوروبا، و إبداء تضامنه واستعداده لدعم دول الاتحاد الأوروبي.

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