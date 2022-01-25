الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق: مقتل 6 عناصر من داعش فى ضربة جوية شمالى بغداد

قصف
قصف

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، مقتل ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شمالي العاصمة بغداد.

وقال الشمري ـ في تصريح خاص لقناة "السورية نيوز" الإخبارية العراقية - إن قوات أمنية عراقية مشتركة قامت بشن ضربات جوية شمالي العاصمة بغداد، تمكنت خلالها من قتل ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

كان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل عدد من عناصر داعش، في عمليات نوعية لجهاز الأمن الوطني شمالي بغداد.

وعلى صعيد آخر، قرر العراق،  شمول الأعمار من 18عاماً فأكثر بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان لها، أن اللجنة العلمية الاستشارية للبرنامج الموسَّع للتحصين عقدت اجتماعها بتاريخ 15/1/2022"، وأضاف البيان، أنه لغرض زيادة مناعة المستفيدين من اللقاحات وحمايتهم من متحوّرات كورونا وبضمنها أوميكرون، تقرر شمول الأعمار فوق 18 عاماً بالجرعة الإضافية الثالثة".

وفي وقت سابق، وجهت وزارة التربية العراقية المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وقرار مجلس الوزراء الخاصة بلقاح "كوفيد- 19" .

وقالت الوزارة، في بيان لها، يجب حث الجهات التعليمية والوظائف الإدارية الأخرى وأبنائنا الطلبة بضرورة أخذ الجرعات بلقاح (كوفيد 19) والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، وتوجيه الإشراف التربوي والاختصاصي بمتابعة المدارس فيما يخص هذا الشأن، وتثبيت ذلك في سجلات الزيارات الإشرافية، على أنه لا يسمح للمراجعين والموظفين بمراجعة مفاصل دوائركم إلا بعد إبراز بطاقة التلقيح مع التقيد بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.

وأشارت الوزارة الى أن الحصول على التطعيم اللازم يشكل وسيلة أكثر أماناً للمساعدة في بناء الحماية المجتمعية ضد "كوفيد- 19"، معربةً عن شكرها وامتنانها "للكوادر الصحية والجيش الأبيض في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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