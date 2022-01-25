السعودية: الربط الكهربائى مع العراق سيجعل البلدين بلدا واحدا

أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن هناك دعوات لفتح المزيد من المنافذ الحدودية مع العراق وفرص استثمارية في 7 قطاعات، فيما أشار إلى أن الربط الكهربائي سيجعل البلدين بلدًا واحدًا.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان عبد العزيز العجلان -لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "القطاع الخاص السعودي متفائل وكله ثقة بالدعم الكبير للقيادات السياسية العراقية والسعودية، لتطوير ودعم الاقتصاد والاستثمار، وهناك رغبة مؤكدة بين القطاعين الخاصين في البلدين"، لافتًا إلى أن هناك فرصًا هائلة موجودة في العراق والسعودية ومصلحة مشتركة للبلدين لتطوير هذه العلاقات.

وأضاف "العجلان"، أنه "نعول على القطاعين الخاصين في تطوير العلاقات، وهناك اجتماعات مستمرة لتذليل جميع التحديات"، مؤكدًا "ضرورة استثمار الفرص المتاحة".

ولفت إلى أن "هناك دعوة إلى فتح المزيد من المنافذ الحدودية بين البلدين"، مشيرًا إلى أن "المسؤولين في العراق والسعودية أبدوا رغبتهم في حل المشاكل، وهو ما يمثل موضع سعادة؛ لأن القيادات في العراق والسعودية تدعم هذا الاتجاه".

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن "نسبة التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت 15‎%‎ خلال العام الماضي وهي تعد نسبة مهمة"، متوقعًا أن "تتضاعف النسبة بمتابعة القطاعين الخاصين وبدعم القيادات السياسية".

وأضاف: "وزير التجارة السعودي أكد أن ولي العهد السعودي أبلغه بأن يكون مسؤولًا عن ملف التعاون مع الجانب العراقي وهذا أسعدنا، ونؤكد أنه مهما كانت المعوقات فإن الإرادة سوف تحلها وهذا يعطي إيمانًا بأن هناك فرصاً هائلة يجب أن يستفيد منها العراق والسعودية".

وأشار إلى أن "هناك استثمارات في كل المجالات منها سبعة في المياه والطاقة والغذاء والتصنيع والتجارة والترفيه والسياحة، وأن الربط الكهربائي قريباً سيجعل العراق والسعودية بلدًا واحدًا"، لافتًا إلى أن "العراق أمامه مجالات للنمو والنجاح والجذب للشركات العالمية لأنه بلد صاحب خيرات كبيرة، إضافة إلى أن هناك روابط مشتركة بين البلدين".