الإعدام لعامل والمؤبد لسائق بعد اتهامهما بقتل سائق توك توك بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لسائق، بعد اتهامها بقتل سائق توكتوك وسرقته، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد عبد المحسن حسومة، وأكرم عبد المنعم إبراهيم، وسكرتير الجنايات مصطفى محمد قاسم وأحمد صبري.

تعود القضية رقم 2276 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلىي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة في أحد الأماكن النائية بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب قيام كل من أ.ع.م، عامل زيت وم.ي.ع، سائق توكتوك، بعقد النية والعزم على قتل المجني علية ك..ح .م، سائق توكتوك، بعد أن وضعوا خطة شيطانية بارتكاب الواقعة وهاتفه أحد المتهمين وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن واستقل معه التوكتوك الخاص به وما إن وصل إلى المكان محل الواقعة بعيدا عن أعين المارة وطلب منه التوقف فانصاع له المجني عليه وقام بطعنه بسلاح أبيض (كتر) في رقبته فسقط على الأرض غارقا في دمائه وقام بعد ذلك بأخذ حجر من الأرض وضربه على رأسه فهشمها وتركه حتى فارق الحياة واستولى على التوكتوك وهاتفين محمولين وفر هاربا.

وبتقنين الاجرءات تم إلقاء القبض عليهما وبعرضهما على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.