الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إجراء 30 عملية زراعة قوقعة للأطفال ضعاف السمع بالغربية

عملية زراعة قوقعة
عملية زراعة قوقعة للأطفال

أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه تم الانتهاء من إجراء ٣٠ عملية زراعة قوقعة خلال الشهر الجاري، لمرضى ضعف السمع من الأطفال.

وأضاف " جلال"، فى بيان له،  أنه جاري التجهيز لإجراء عدد ١٦ حالة جديدة، في إطار تعليمات الهيئة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار وتقديم الخدمات العلاجية لعلاج المصابين بالصمم وضعف السمع.

وأشار مدير الفرع،  إلى أنه تم الانتهاء من إجراء ما يقرب من ٣٠٠ عملية منذ بداية التشغيل، وتبلغ تكلفة العملية ما يزيد عن ١٥٠ ألف جنيه دون تحمل المريض أي أعباء مالية، ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لزيادة معدلات التشغيل للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات تخصصية وعالية الجودة لجمهور الهيئة من المواطنين.

الانتهاء اجراء حالة زراعة قوقعة الشهر الماضي لمرضي ضعف السمع الأطفال بالتأمين الصحي بالغربية

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