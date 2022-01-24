أول تعليق من «التعليم العالى» على واقعة «أداء الامتحان بدلًا من مصطفى محمد»

علّقت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تأدية شاب امتحاناً بدلاً من لاعب الكرة مصطفى محمد داخل أحد المعاهد في شبرامنت.

وقالت المصادر، إن وزارة التعليم العالي علمت بالواقعة وسوف تحيلها للتحقيق لمعرفة كواليسها والمتسبب في ذلك ومحاسبة المقصرين.

وكان رجال الأمن بالجيزة ألقوا القبض على شاب يؤدي امتحان نصف العام بأحد المعاهد التعليمية بدلاً من لاعب كرة القدم مصطفى محمد اللاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا من مسؤولي معهد تعليمي خاص بالجيزة بضبط شاب يقوم بأداء امتحان نصف العام وغير مقيد بكشوف الطلبة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى المعهد ومن خلال الفحص تبين أنه أثناء أداء المتهم للامتحان اشتبه فيه مراقب اللجنة، وعندما طالبه بإبراز هويته ارتبك ورفض في البداية ومع إصرار المراقب أبرز بطاقته الشخصية، وبمراجعة كشوف الطلبة تبين أنه غير مقيد بها، ومن خلال الفحص تبين أن ورقة الإجابة التي كانت بحوزته مدون بها اسم لاعب كرة قدم شهير بالمنتخب الوطني المصري والمقيد كطالب بالمعهد إلا أنه موجود ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري بالكاميرون.

وقام مراقب اللجنة بإخطار إدارة المعهد التي تحفظت على المتهم الذي كان يؤدى الامتحان بدلاً من اللاعب وتم إبلاغ رجال الأمن.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه صديق اللاعب وحاصل على ليسانس آداب، وأن هذه كانت المادة الأولى التى يؤدى فيها الامتحان بدلاً من صديقه اللاعب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.