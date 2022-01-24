الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عنصرين اجراميين في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بأسيوط

أجهزة الامن
أجهزة الامن

لقي عنصرين إجراميين مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بمحافظة أسيوط.

ووجه قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، حملة أمنية استهدفت عنصرين إجراميين مطلوب التنفيذ عليهما فى عدة قضايا جنائية "سرقة بالإكراه - سلاح - قتل" والصادر فيها أحكام بالسجن والسجن المؤبد.

وعقب استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران مما أسفر ذلك عن مصرعهما.

وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – 8خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أحكام قضائية بدون ترخيص المركزى سرقة الأسلحة النارية هاربين من أحكام سرق قوات الشرطة السجن المؤبد أجهزة وزارة الداخلية

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