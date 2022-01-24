الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 54.5% زيادة فى الصادرات المصرية لشرق أوروبا خلال 10 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

حققت الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا، قفزة جديدة بنسبة 54.5%، لتصل إلى حدود 5.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.


وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن تركيا استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا، والتى ارتفعت إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 675 مليون دولار، يليها اليونان والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 1.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 551.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 779.3 مليون دولار.
وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لدولة روسيا ارتفعت إلى حدود 425.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 365.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 59.8 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات لدولة التشيك لـ 282.3 مليون دولا خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 150.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.
أما عن الواردات من شرق أوروبا، أظهر تقرير الإحصاء ارتفاع واردات مصر من دول شرق أوروبا لـ 9.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 9.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 707.4 مليون دولار.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بين دول شرق أوروبا بواردات بلغت قيمتها 2.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، وروسيا بقيمة 2.5 مليار دولار، أوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار.

الاحصاء صادرات واردات مصر اوروبا تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

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