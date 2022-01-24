«الشرقية للدخان» توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ التحول الرقمي

أعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” عن تعاونها مع شركة SAP العالمية، لتطبيق نظام البرمجة الإداري ” ERP”، والذي يُعد أكبر مشروع تحول رقمي في مصر، يهدف إلى تنظيم الموارد والعمليات الناتجة عن الأعمال اليومية، وربط الأقسام ببعضها البعض، من خلال نظام واحد شامل لرفع كفاءة وأداء العمل داخل المنظومة، بالإضافة إلى ربط كافة تعاملات الشركة، وذلك تماشياً مع خطط الدولة في منظومة التحول الرقمي.

ويُعد ERP نظامًا شاملاً لتخطيط موارد الشركات وإدارة الأنشطة اليومية، مثل سلسلة التوريد والتصنيع والخدمات والمالية وجميع العمليات الأخرى، الخاصة بأقسام المحاسبة والمشتريات وإدارة المشروعات وإدارة علاقات العملاء والتخطيط والميزانية وإدارة المخاطر، والعديد من الأنشطة الأخرى بالشركة حيث يمكنه التنبؤ والإبلاغ بدقة عن السلامة المالية والعمليات الخاصة بالمؤسسة، كما انه من البرامج التي تعتمد عليها الشركات العالمية لتطوير النظام الإداري والمالي بها، وتحسين إدارة المشروعات والأداء بشكل عام، ومن المخطط أن يتم تطبيق وتنفيذ البرنامج على عدة مراحل بداية من يناير الجاري 2022 والانتهاء من تطبيقه على كافة إدارات الشركة في أكتوبر 2023.

وقال المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، إن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، وتحولت معظم المعاملات إلى الأنظمة الرقمية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وتابع: لابد أن تتجه كل المؤسسات والشركات الكبرى نفس الاتجاه حتى تستطيع مواكبة التغيرات العالمية وتستفيد من الإمكانات الهائلة التي توفرها التكنولوجيا في الإدارة، لافتاً إلى أن الشركة الشرقية من أكبر القلاع الصناعية في مصر.

وأضاف لابد أن تكون من الشركات الرائدة في الاتجاه إلى الرقمنة، وأن تدخل ضمن منظومة التحول الرقمي، وهو ما سعينا إلى تحقيقه من خلال تطبيق هذا البرنامج والذى يعد اكبر مشروع تحول رقمي في مصر، مؤكداً أن مجلس إدارة “أيسترن كومباني” يولى اهتماما كبيراً لتنفيذ هذا المشروع العملاق للوصول الى أعلى الاهداف المطلوبة وأفضل النتائج في العمليات التشغيلية المختلفة للشركة.

من جانبه، صرح هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، أن الشركة تدرك أهمية الاعتماد على نظام إداري ومالي وتنظيمي رقمي، لما يوفره ذلك من متابعة دقيقة لكافة العمليات، ويوفر الوقت والجهد ويعمل على تسهيل الإجراءات، ومن ثم زيادة الفعالية والكفاءة في منظومة التشغيل العامة.

وأضاف لذلك حرصنا على التعاون مع كبرى الشركات العالمية التي تمتلك الكفاءة والخبرة في هذا المجال، لتنفيذ أكبر عملية تحول رقمي في أهم مؤسسة صناعية مصرية، لتكون نموذج يليق باسم ومكانة الشركة الشرقية، علما بأن عملية تطبيق هذا النظام داخل الشركة الشرقية الذى يعد من أكبر البرامج للتحول الرقمي نظرًا للعمليات الإدارية المعقدة والمترابطة والمتداخلة في كل المراحل بداية من مراحل التوريد والعملاء الخارجين مرورًا بمراحل التصنيع والعمليات التشغيلية بأنشطة الشركة والوصول الى المخرجات وعمليات البيع النهائية، حيث أن صناعة التبغ تعد صناعة فرديه من نوعها في التنفيذ وخاصة لدى الشركة الشرقية.