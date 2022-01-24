بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة تحضير «كعكة» الزبادي والخوخ

في هذا الطقس البارد يبحث البعض عن طريقة عمل الوجبات الخفيفة التي لا تستغرق فترة تحضير كبيرة وفي نفس الوقت تكون غنية بالسعرات الحرارية اللازمة لكي تشعر بالتدفئة ونعرض لكم فيما يلي طريقة تحضير كعكة الزبادي بطرق سهلة.

مكونات كعكة الزبادي



- 1 زبادي (سيتم استخدام الوعاء الخاص به لقياس المكونات التالية)

_1⁄2 كيس من مسحوق الخبز

_12 وعاء من زيت عباد الشمس

_ 2 إناء منالسكر الأبيض

- 1 ج. في s. نكهة الفانيليا

- 3 قدور طحين

_2 بيض

طريقة تحضير كعكة الزبادي



يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية ثم أحضر وعاء وضع به الزبادي والخميرة والزيت والسكر بالإضافة لنكهة الفانيليا والدقيق والبيض، واخلط جيدًا بين كل إضافة حتى يصبح الخليط متجانسًا.

ثم أسكب هذا الخليط في قالب مدهون جيدًا بالزبدة أو مبطن بورق الخبز واخبزه لمدة 40 إلى 50 دقيقة؛ وتأكد من طهي الكعكة بشكل صحيح عن طريق دفع طرف السكين إلى الداخل؛ و يجب أن تخرج السكينة نظيفة كدلاله علي طهي الكعكة علي اكمل وجه ثم قطعها واستمتع بمذاقها.

تكفي هذه الوجبة ثمان أشخاص وتستغرق وقت تحضير 15 دقيقه وطني لمدة من 40 إلى 50 دقيقة

وصفة كعكة الخوخ

كغكة الخوخ هي وصفة لذيذه أخرى سهلة التحضير بإمكانك تجربتها.



المكونات



-4 أو 5 ثمرات خوخ

-100 جرام طحين

-2 ملعقة كبيرة لوز مطحون

- 50 جرام سكر بني

- 50 جرام سكر

- 80 جرام زبدة

- رشة ملح

- 100 مل حليب

طريقة تحضير كعكة الخوخ



يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية ثم أخلط الدقيق واللوز المطحون والسكر بنوعيه والزبدة والملح وأعمل عليها بأطراف أصابعك حتى تصبح العجينة رملية؛ بعدها أضف الحليب وقلب بواسطة شوكة و قشر الخوخ وقطع كل ثمرة خوخ إلى 6-8 قطع.

ثم رتب القطع في طبق خبز بالزبدة وأسكب الخليط مع مع ترك بعض الفجوات حتى يرتفع العصير إلى السطح؛ وأخبز الكعكة لمدة 40 دقيقة و يجب أن يكون السطح ذهبيًا وضع في إعتبارك أنه لا يمكنك طهي الكيك أكثر من اللازم ، ثم قدم الكعكة مع الكريمة الطازجة؛

وتكفي هذه الكعكة 6 أشخاص وتستغرق وقت تحضير لمدة ساعة.



جدير بالذكر أنه إذا كانت الفاكهة غير ناضجة قليلًا ، يمكنك خبزها مسبقًا في الفرن بقليل من السكر والزبدة. وإذا كنت تستخدم المشمش، فيجب تحليته، لأن حموضته تزداد بمقدار عشرة أضعاف عن طريق الطهي.