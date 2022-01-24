تفاصيل القبض على المتهم بأداء الامتحان بدلًا من مصطفى محمد

كشفت التحريات الأولية في واقعة ضبط خريج في كلية آداب يؤدي الامتحان بدلا من لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد في أحد المعاهد بشبرامنت بمنطقة أبوالنمرس، أن المتهم أدى الامتحان خوفا على مستقبل صديقه.

وأضافت التحريات أن مراقبي أحد اللجان بالمعهد العالي بشبرامنت اكتشفوا عملية التزوير داخل الفرقة الثانية بقيام المتهم بأداء الامتحان بدلا من لاعب المنتخب مصطفى محمد.

تلقى مركز أبو النمرس بلاغا من مسئولي المعهد العالي بشبرامنت بضبط خريج كلية آداب كان يؤدي الامتحان بدلا من لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، المقيد بالفرقة الثانية، والذي اعترف أنه صديقه ويقوم بمساعدته أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.