الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل القبض على المتهم بأداء الامتحان بدلًا من مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشفت التحريات الأولية في واقعة ضبط خريج في كلية آداب يؤدي الامتحان بدلا من لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد في أحد المعاهد بشبرامنت بمنطقة أبوالنمرس، أن المتهم أدى الامتحان خوفا على مستقبل صديقه.

وأضافت التحريات أن مراقبي أحد اللجان بالمعهد العالي بشبرامنت اكتشفوا عملية التزوير داخل الفرقة الثانية بقيام المتهم بأداء الامتحان بدلا من لاعب المنتخب مصطفى محمد.

تلقى مركز أبو النمرس بلاغا من مسئولي المعهد العالي بشبرامنت بضبط خريج كلية آداب كان يؤدي الامتحان بدلا من لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، المقيد بالفرقة الثانية، والذي اعترف أنه صديقه ويقوم بمساعدته أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحريات الأولية خريج كلية آداب لاعب المنتخب المصري أحد المعاهد أداء الامتحان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

تفاصيل القبض على المتهم بأداء الامتحان بدلًا من مصطفى محمد

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم.. كيفية الحصول على نتيجة 4 ابتدائي

فتح تحقيق عاجل فى صعوبة «كيمياء الجيزة بنات»

لاعب كرة شهير يخدع «التعليم» بـ«دوبلير الامتحان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية