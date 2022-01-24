الخارجية الروسية: موسكو تحيط واشنطن بتفاصيل الضمانات الأمنية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف، إن بلادها أجابت على جميع أسئلة الولايات المتحدة بخصوص الضمانات الأمنية.

وأوضحت زاخاروف – وفق شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية- أن روسيا قدمت جميع الإجابات الممكنة على الأسئلة التوضيحية من الولايات المتحدة بشأن المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية، وتنتظر موسكو إجابة بخصوص ذلك، في المستقبل القريب.

وفيما يخص إخلاء السفارة الأمريكية لموظفيها من كييف وإصدار تحذيرات لمواطنيها، وصفت زاخاروفا "الأجندة الإعلامية للخارجية الأمريكية بالغريبة".

من جانب آخر لفتت زاخاروفا إلى أن السفارة الروسية في كييف تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد: "السفارة تعمل كالمعتاد. نعم، في الواقع، قبل حلول العام الجديد، غادر أقارب بعض الدبلوماسيين الروس والعائلات لقضاء عطلة الأعياد، وبقي البعض، وغادر البعض الآخر".

وأضافت زاخاروفا أن الدول الغربية بدأت في استخدام وسائل الإعلام الرسمية التقليدية لنشر معلومات مضللة حول "الغزو الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا"، حيث لم يعد بإمكانهم "نشر هذه القصة" عبر الشبكات الاجتماعية، لذلك، يتم استخدام وسائل الإعلام التقليدية الكبيرة لنشر هذه المعلومات المضللة"، مشيرة إلى البيان الأخير لوزارة الخارجية البريطانية، الذي زعمت فيه أن موسكو تستعد لإحضار حكومة موالية لروسيا إلى السلطة في أوكرانيا.

وفي السياق، وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الاثنين، التقارير التي تفيد بأن روسيا بدأت في إجلاء دبلوماسيين من سفارتها في واشنطن العاصمة ومن منشآت دبلوماسية أخرى بالكاذبة.

وقال أنتونوف- في بيان ردا على سؤال عما إذا كانت التقارير التي تزعم أن السفارة الروسية في واشنطن العاصمة قد بدأت في إجلاء الدبلوماسيين نظرا للوضع المتعلق بأوكرانيا - "هذه كذبة واضحة، كلنا في واشنطن ونيويورك وهيوستن نعمل كالمعتاد"، حسبما أفادت وكالة /سبوتنيك/ الروسية.

وانتشرت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة تفيد بخطط روسيا لإجلاء دبلوماسييها من واشنطن على خلفية الوضع في أوكرانيا.