أسرار لا تعرفها عن حياة «فيبي» بطلة مسلسل «Friends» الشهير

عرفت فيبي بوفاي بأنها تلك الشخصية التي تعاني من التشرد في طفولتها في مجموعة في مسلسل "Friends" الذي امتد عرضه لعشر أجزاء في عشر سنوات؛ وحتى معجبي "فريندز" القدامى قد لا يعرفون بعض الحقائق الأكثر إثارة للفضول حول فيبي، والتي لعبت دورها الممثلة ليزا كودور.

أوقفت فيبي مرة واحدة نظامها الغذائي النباتي

فيبي نباتية لا تأكل اللحوم أبدًا، لكنها تستثني من ذلك عندما تكون حاملاً بثلاثة توائم ويمكنك رؤية، فيبي تستسلم لرغباتها بعد أن قال جوي إنه سيتوقف عن أكل اللحوم أثناء الحمل.

روس هو اقدم الاصدقاء التي قابلتهم فيبي

التقى كل من مونيكا وروس وراشيل في المدرسة الثانوية ، وبدأ روس وتشاندلر صداقتهما في الكلية، وأصبح جوي وفيبي جزءًا من المجموعة عند البحث عن رفقاء في السكن.

ولكن قامت فيبي بسرقة روس قبل 18 عامًا وفقا لأحداث الموسم التاسع ، لذلك قابلت روس بالفعل قبل مقابلة أي من الأصدقاء الآخرين.

فيبي تتحدث الفرنسية بطلاقة

خلال الموسم العاشر، يحتاج جوي إلى تعلم الفرنسية لإجراء اختبار أداء في “The One Where Joey Speaks French” وتعلمه فيبي الفرنسية، قائلة إنها تعلمت الفرنسية عندما كانت تعيش مع الغرباء في طفولتها.

“فيبي” هي الوحيدة التي تستخدم اليد اليسرى في مجموعة الأصدقاء

يمكن رؤية فيبي وهي تكتب بيدها اليسرى في حلقات متعددة، رغم أنها تعزف على الجيتار بيدها اليمني.

والدتها البيولوجية لم تمت في المسلسل



وفقًا لأحداث المسلسل توفيت والدة فيبي ليلي منتحرة عندما كانت فيبي في الرابعة عشرة من عمرها؛ ولكن في نهاية الموسم الثالث، تكتشف فيبي أن ليلي لم تكن والدتها البيولوجية.

حيث تدعى والدتها البيولوجية أيضًا باسم ليبي، ويتم ذكرها أحيانًا في بقية المسلسل، على الرغم من أنها تظهر فقط في ثلاث حلقات.