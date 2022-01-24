بإجمالى 225 عامًا.. القبض على لبنانى هارب من 117 حكمًا قضائيًا بالمنوفية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، اليوم الاثنين، من ضبط لبنانى هارب من117 حكما قضائيا بإجمالي 225 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، برئاسة المقدم هيثم النطاط رئيس مباحث مركز السادات، والرائد محمود محروس معاون المباحث الاول لمركز شرطة السادات من ضبط كامل كسروانى لبنانى الجنسية هارب من117حكما قضائيا بإجمالي 225عاما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.