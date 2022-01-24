الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بإجمالى 225 عامًا.. القبض على لبنانى هارب من 117 حكمًا قضائيًا بالمنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، اليوم الاثنين، من ضبط لبنانى هارب من117 حكما قضائيا بإجمالي 225 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، برئاسة المقدم هيثم النطاط رئيس مباحث مركز السادات، والرائد محمود محروس معاون المباحث الاول لمركز شرطة السادات من ضبط كامل كسروانى لبنانى الجنسية هارب من117حكما قضائيا بإجمالي 225عاما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مركز شرطة المباحث الجنائية تحقيقات مباحث تنفيذ الأحكام رئيس مباحث محضر بالواقعة حكما قضائيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«كبسولات كورونا».. مصر الرابعة عالميا في توفير عقار «مولنوبيرافير»

ساسى يوافق على حل أزمة مستحقاته وديًا

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

فتح تحقيق عاجل فى صعوبة «كيمياء الجيزة بنات»

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية