الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤيدون لـ«الحريري» يقطعون الطرق احتجاجا على تركه العمل السياسي

سعد الحريرى
سعد الحريرى

قطع مؤيدون لرئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري طريق قصقص وطريق كورنيش المزرعة وطريق الكولا وأوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، احتجاجا على تعليق الحريري عمله السياسي في لبنان.

وقطع المحتجون الطريق عند أوتوستراد المدينة الرياضية بمستوعبات النفايات والدراجات النارية، وكذلك الأمر في فردان وساقية الجنزير.

وفى وقت سابق من اليوم، قال سعد الحريري: "من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أُعلن التالي أولا، تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، ثانيا عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".

وتابع الحريري في كلمة له من بيت الوسط: "لا شك أن منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات، من احتواء تداعيات 7 مايو، إلى ​اتفاق الدوحة​، إلى زيارة دمشق، إلى انتخاب ​ميشال عون​ رئيسا، إلى ​قانون الانتخابات​، وغيرها هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية، والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الأخوة".

 

سعد الحريري قطع طريق لبنان المحتجون الدراجات النارية

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وائل لطفي

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