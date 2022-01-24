الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات اختطاف صاحب بازار على يد 4 متهمين بالقاهرة

عصابة
عصابة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة اختطاف صاحب محل بازار على يد 4 متهمين بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة بسبب خلافات بينهم، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من سائق، بأنه حال سيره بدائرة القسم تلاحظ له قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون إحدى السيارات باقتياد أحد الأشخاص وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة ،وتبين أنها ملك سائق، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلٍ من شقيقه ونجل الأول وأحد الأشخاص وجميعهم مقيمين بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمحل سكنهم، وبصحبتهم المجنى عليه (صاحب محل بازار، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) مصاب بكـدمات وسحجات بالجسم محتجز داخل إحدى الغرف بالعقار محل الضبط، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

كما أقر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه مما أثار حفيظته، فخطط لارتكاب الواقعة وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وعقب علمهم بتواجد المجنى عليه بمحل البلاغ تمكنوا من اصطحابه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم واحتجازه داخل إحدى الغرف بالعقار محل سكنهم والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

الأجهزة الأمنية ملابسات اختطاف صاحب محل بازار 4 متهمين الجمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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