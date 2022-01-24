البنك الأوروبى يقدم قرضا بـ100 مليون دولار لتمويل مشاريع المياه فى الإكوادور

وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء وإعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في العديد من المناطق الساحلية في الإكوادور، وذلك في إطار برنامج المياه والصرف الصحي للجميع في الإكوادور "Agua y Saneamiento para Todos"، بالتعاون مع بنك التنمية الإكوادوريBanco de Desarrollo de Ecuador (BDE).

ووفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبي، يساهم القرض في تنفيذ مبادرة المحيطات النظيفة وتحقيق توفير كبير في الطاقة وتقليل فاقد المياه في الشبكات وتحسين عمليات معالجة مياه الصرف الصحي وتأمين استثمار طويل الأجل، مما يعزز قدرة الدولة على الصمود أمام الأوبئة مثل "كوفيد-19".

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة أمريكا اللاتينية، ريكاردو مورينيو فيليكس: "إن المياه النظيفة والصرف الصحي أمران حاسمان للنمو الاقتصادي المستدام وحماية صحة الإنسان خاصة أثناء تفشي الأمراض المعدية مثل كوفيد-19".

وأكد أن البنك الأوروبي بصفته أكبر مقرض لقطاع المياه على مستوى العالم يقدم الدعم المادي والفني والخبرة لمساعدة بنك التنمية الإكوادوري في دعم الاستثمار عالي التأثير في الإكوادور وعبر أمريكا اللاتينية.

من ناحيته، أشار نائب وزير المالية في الإكوادور برناردو أوريلانا إلى أهمية دور الأطراف المتعددة في استراتيجية التمويل الحكومية، لافتا إلى أن تلك القروض منخفضة التكلفة وذات فترات سماح طويلة تساهم في القضاء على الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية في الوصول إلى الخدمات الأساسية التي تعد من بين أولويات حكومة الرئيس ججييرمو لاسو.

وأكد أوريلانا أن دعم البنك الأوروبي يعد دليلا على تمتع الإكوادور بدعم وثقة المجتمع الدولي لتعزيز برامج التنمية التي تفيد المواطنين بشكل مباشر.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي وفر تمويلات بقيمة إجمالية قدرها 10.4 مليار يورو لدعم 140 مشروعا تنمويا في أمريكا اللاتينية منذ عام 1993، وذلك من خلال تسهيل الاستثمارات طويلة الأجل بشروط ميسرة وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان تحقيق النتائج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المخطط لها في المنطقة.