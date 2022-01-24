الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. محمد على رزق فى ضيافة «صباح البلد»

برنامج صباح البلد
برنامج صباح البلد

 يستضيف برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة صدي البلد، غدًا الثلاثاء، الفنان محمد علي رزق ليتحدث عن آخر أعماله والنجاح الكبير الذي حققه في أعماله الأخيرة.

ويكشف رزق، خلال حواره مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" عن كواليس أعماله وكيف داخل عالم التمثيل، بالإضافة إلى كواليس مشاركته في مسلسلات "أبو جبل- إلا أنا.. حكاية  طعم الدنيا.. نصيبي وقسمتك.. اللي ملوش كبير"، وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وشارك محمد على رزق في الموسم الدرامى الرمضاني المنقضى في مسلسل "ضل راجل"، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الإتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وعرض لمحمد على رزق مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

برنامج صباح البلد يذاع يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتي العاشرة صباحًا على قناة صدى البلد.

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