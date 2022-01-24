الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حمل سفاح» وراء جريمة «الجثة الغامضة» فى الحوامدية

حبس
حبس

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف غموض العثور على جثة رضيع داخل القمامة بمنطقة الحوامدية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل حملت فيه سفاحا وعقب ولادتها قامت بإلقائه في القمامة خوفًا من الفضيحة، وتمكن رجال المباحث من ضبطها.

البداية كانت بتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد  رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل رضيع ملقى وسط القمامة بمنطقة التأمين الصحي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة ملقى داخل كومة قمامة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين قيام سيدة بإلقاء جثة الطفل ولاذت بالفرار هاربة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب حملها سفاحًا، وخوفًا من الفضيحة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

مباحث الجيزة جثة رضيع الحوامدية ربة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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