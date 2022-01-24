بليحق: البرلمان سيحدد آلية اختيار رئيس الحكومة الليبية وإقرار موعد الانتخابات

قرر مجلس النواب الليبي، الاثنين، تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة خلال جسلة البرلمان غدا في طبرق واستلام المستندات المطلوبة.

وأوضح عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان مساء اليوم، أن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية اليوم الاثنين بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وحضور 122 نائباً.

واستهلت جلسة اليوم بالاستماع إلى ما وصلت اليه لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب سواء في المسار الدستوري او المسار التنفيذي او الأمني او المسار الانتخابي، وبعد مداولة ومناقشة ما وصلت اليه اللجنة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وفقاً لقرار منحها الثقة من قبل مجلس النواب، بحسب المتحدث باسم البرلمان.

وقال بليحق إنه بعد مناقشة ومداولة كل ذلك خلصت الجلسة إلى مطالبة لجنة خارطة الطريق بتحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقاً للقانونين الصادرة عن مجلس النواب، وإذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين.

وبحسب المجلس سيتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري.

كما اتفق المجلس على أنه بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم، ومطالبة النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.

وشدد البرلمان على أنه من ينوى الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء.