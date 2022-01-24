الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة العذراء مريم بدرياس توقف الخدمات والاجتماعات

كنيسة صورة أرشيف
كنيسة صورة أرشيف

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بدرياس، تعليق الخدمات والاجتماعات كافة بالكنيسة وفتح باب الحجز بها.

وقالت الكنيسة في بيان لها: "شعب الكنيسة المباركين بناء على قرار الآباء الكهنة اليوم وبعد أخذ الحل من الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية والحلمية ونظرا لظروف الصحية وانتشار متحور فيروس كورونا المستجد أوميكرون".

وأضافت: "تقرر الآتي اعتبارا من اليوم الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ إيقاف خدمة التربية الكنسية وأنشطتها والرحلات والمؤتمرات وجميع الاجتماعات الروحية، وفتح حجز القداسات لأيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع".

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