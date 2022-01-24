مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبور مزلقان فى المنيا

لقي شاب مصرعه، أسفل عجلات قطار دهسه أثناء عبور مزلقان قرية بني أحمد التابعة لمركز المنيا.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره الخاطئ لمزلقان قرية بني أحمد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "أ. ا", 20 سنة، مقيم بقرية بني محمد سلطان بمركز المنيا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.