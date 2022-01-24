الثروة المعدنية: إنشاء شركة مصرية لاعتماد الذهب المصري بالختم الدولي

أكد خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الدولة المصرية بصدد إنشاء أول شركة للاستفادة من موارد الذهب المصري ، لتحويل المحتوي المحلي الي العالمية، وذلك بمنع اعتماد الذهب المصري خارج مصر، وتوفير اعتماده داخلها بختم الكود الدولي 9999 بالتعاون مع بعض الدول، تزامنًا مع إنشاء أول مصفاة للذهب بمرسي علم.

واضاف الششتاوي خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.

وقال إن الدولة بدأت منذ أغسطس الماضي، في دراسات الجدوي وتم مخاطبه الشركات للتعاون معها في انشاء شركة مصريه لاعتماد الذهب المصري ، مع امكانيه احضار الذهب من الدول الشقيقه لتكريرة واعتمادة داخل مصر.

وأوضح أن الوزارة لديها خطه للاستغلال للثروات المعدنيه وخاصة في البحر الاحمر وغارب ومرسي علم ، وتم اجراء مناقصة في هذا الشان واختيار الافضل فيها علي اساس القيمه المضافه .

وطالب النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بجدول زمني وخريطه كاملة باماكن الذهب للطرح علي المستثمرين ، متسألا هل وزارة البترول لديها معلومات عن اماكن التي يتم البحث فيها ، حتي لانكرر اخطاء منح مايزيد علي 80 كيلو متر للبحث عن الذهب وفي النهايه تترك للدهابه يبحثون فيها بدون اساس مدروس .

ورد الششتاوي، انه قبل عق المناقصة الخاصة بالتنقيب عن الذهب قامت الوزارة بمسح جيولوجي، موضحًا أن التعاقدات تتم بصورة استكشافية بمعني أن النسب لاتكون محددة ويتم عمل حساب المخاطر.

وأضاف أن محافظة البحر الاحمر سيكون لها نصيب الأسد 80 %، من خطة تطوير مشاريع التعدين، وكذلك هناك خطه للنظر في مجمهع الفوسفات الموجود منذ ودود الانجليز للاستفاده منه بعد التاكد من اهميه قيام صناعة في هذا المكان .

من جانبه طالب النائب عبدالناصر عطية، مقدم طلب الاحاطه بضرورة اعادة اكتشاف التنقيب عن الذهب في القصير ومرسي علم وسفاجا وعمل مصنع لفصل الصحخور ومصنع لرفع خام الفوسفات حيث توجد ملايين الاطنان من النفايات وتحتاج الي معالجه .

وطالب عطيه بوضع جدول زمني لهذه التساولات لامكانيه حلها واستغلال الاعماله الموجوده من ابناء المحافظه والقضاء علي ظاهرة البحث العشوائي عن الذهب، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.