الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة حول سبب وفاة «طبيب البحيرة»

طبيب البحيرة
طبيب البحيرة

كشفت تحقيقات نيابة شبراخيت التابعة لنيابة جنوب دمنهور، برئاسة المستشار لؤي إبراهيم أبو سكينة، عن مفاجأة في واقعة وفاة الشيخ سيد أحمد عيسى وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام، مساء أمس الأحد.

وأشارت التحقيقات، إلى أن السبب الرئيس لوفاة الدكتور محمد سيد أحمد عيسى، 38 عامًا، نجل القارئ سيد أحمد عيسى، هو أزمة قلبية، بعد مشاهدته لوالده ووالدته متوفين أثناء ذهابه لرؤيتهم في المنزل قبل الذهاب لعيادته.

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، بعد تداول الكثير من الأخبار التي تفيد بتناولهم وجبة فسيخ. وجاء في تقرير الصحة المبدئي، أن سبب الوفاة هو استنشاق غاز.

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، خروج المصابين في حادثة استنشاق غاز بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت، من مركز السموم بمستشفي إيتاي البارود العام، بعد الإطمئننان علي حالتهم الصحية ووضعهم تحت الملاحظة، مشيرة إلي إنه تم آخذ عينات من المصابين وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان حقيقة الإصابة سواء بتناول وجبة " فسيخ " أو استنشاق غاز ناتج عن التدفئة.

وأكدت أن المصابين الـ 9 اللذين تم تحويلهم لمستشفي إيتاي البارود، تم خروجهم من المستشفي بعد إستقرار حالتهم الصحية في الساعات الأولي من صباح اليوم.

المصابون هم كل من:" ندي وائل سيد أحمد عيسي، 8 سنوات، أحمد وائل سيد أحمد عيسي، 5 سنوات، نهلة أحمد البنا، 35 عامًان ياسمين عادل المزين، 42 عامًا، ميار وائل سيد أحمد عيسي، 12 عامًا، أحمد محمد سيد أحمد عيسي، 3 سنوات، فريدة محمد سيد احمد عيسي، سنتان، سلمي محمد سيد احمد عيسي، 7 سنوات، عمر محمد سيد احمد عيسي، 8 سنوات"، وجميعهم مقمين بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت.

والضحايا هم كل من :" سيد أحمد عيسى، فردوس محمد زايد، الدكتور أحمد سيد أحمد عيسي"

محافظة وزارة الصحة تحقيقات مديرية الصحة وضعه فردوس محمد التحقيق المصابون النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

مصدر داخل معسكر المنتخب يكشف موقف الونش من مباراة كوت ديفوار

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصحة: قرار خفض سن تلقى لقاح «فايزر» للأطفال إلى 5 سنوات ما زال تحت الدراسة

تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة حول سبب وفاة «طبيب البحيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية