تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة حول سبب وفاة «طبيب البحيرة»

كشفت تحقيقات نيابة شبراخيت التابعة لنيابة جنوب دمنهور، برئاسة المستشار لؤي إبراهيم أبو سكينة، عن مفاجأة في واقعة وفاة الشيخ سيد أحمد عيسى وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام، مساء أمس الأحد.

وأشارت التحقيقات، إلى أن السبب الرئيس لوفاة الدكتور محمد سيد أحمد عيسى، 38 عامًا، نجل القارئ سيد أحمد عيسى، هو أزمة قلبية، بعد مشاهدته لوالده ووالدته متوفين أثناء ذهابه لرؤيتهم في المنزل قبل الذهاب لعيادته.

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، بعد تداول الكثير من الأخبار التي تفيد بتناولهم وجبة فسيخ. وجاء في تقرير الصحة المبدئي، أن سبب الوفاة هو استنشاق غاز.

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، خروج المصابين في حادثة استنشاق غاز بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت، من مركز السموم بمستشفي إيتاي البارود العام، بعد الإطمئننان علي حالتهم الصحية ووضعهم تحت الملاحظة، مشيرة إلي إنه تم آخذ عينات من المصابين وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان حقيقة الإصابة سواء بتناول وجبة " فسيخ " أو استنشاق غاز ناتج عن التدفئة.

وأكدت أن المصابين الـ 9 اللذين تم تحويلهم لمستشفي إيتاي البارود، تم خروجهم من المستشفي بعد إستقرار حالتهم الصحية في الساعات الأولي من صباح اليوم.

المصابون هم كل من:" ندي وائل سيد أحمد عيسي، 8 سنوات، أحمد وائل سيد أحمد عيسي، 5 سنوات، نهلة أحمد البنا، 35 عامًان ياسمين عادل المزين، 42 عامًا، ميار وائل سيد أحمد عيسي، 12 عامًا، أحمد محمد سيد أحمد عيسي، 3 سنوات، فريدة محمد سيد احمد عيسي، سنتان، سلمي محمد سيد احمد عيسي، 7 سنوات، عمر محمد سيد احمد عيسي، 8 سنوات"، وجميعهم مقمين بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت.

والضحايا هم كل من :" سيد أحمد عيسى، فردوس محمد زايد، الدكتور أحمد سيد أحمد عيسي"