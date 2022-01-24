حبس طالب بتهمة إنشاء حساب زائف لابتزاز فتاة بالمنوفية

أمرت النيابة العامة بالمنوفية، بحجز طالب 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي باسم فتاة لابتزازها.

وألقت قوات أمن المنوفية، القبض على طالب يبلغ من العمر 15 عامًا؛ وذلك عقب قيامه بعمل حساب خاص مجهول لابتزاز طالبة بالصف الثالث الإعدادي.

وتقدم والدها ببلاغ إلى قسم الشرطة بمدينة شبين الكوم يتهم فيه مجهول بمحاولة ابتزاز كريمته عن طريق الانترنت بعمل حساب مجهول.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيه بلاغًا من محمد غنيم - 40 سنة، سائق ومقيم بقرية ميت موسى، بمركز شبين الكوم بقيام أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحاولة ابتزاز نجلته بعمل حساب مجهول وتسببه في أضرار لها حيث أنها طالبة بالصف الثالث الإعدادي.

وبتكثيف التحريات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط (م.ا.ك) 15 سنة، طالب، ومقيم بنفس القرية ميت موسى، وتم التحفظ على هاتفه المحمول واستكمال التحريات في الواقعة.