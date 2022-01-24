الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 7200 مخالفة مرورية وإزالة 45 موقفًا عشوائيًا

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 7210 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات ما بين: 1943 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 191 مخالفة السير بدون تراخيص، 45 موقف عشوائي مخالفة، 40 مخالفة لشروط التراخيص.

جدير بالذكر، أن جهود الحملات الأمنية التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، قد أسفرت خلال أسبوع، في مجال ضبط المخالفات المرورية: عن ضبط 240 ألف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها «38177 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7156 موقف عشوائي.

وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع «255 سيارة، 68 دراجة نارية، وضبط 22305 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 193 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ951 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة واحدة منهم.

الإدارة العامة للمرور التمركزات المرورية المحـاور السريع مخالفة مرورية تجاوز السرعة المقررة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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