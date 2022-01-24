وكيل البرلمان: الشباك الواحد «ضربة في مقتل» للبيروقراطية والروتين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قضية الشباك الواحد "ضربة في مقتل" للبيروقراطية والروتين الذي تعاني منه بعض القطاعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وقال أبو العينين: علينا التركيز على قضية التنافسية في المنطقة فيما يتعلق بالسياحة، بالإضافة إلى الاهتمام بقضية الترويج العالمي لمصر.

وتابع وكيل مجلس النواب: قصة الاكتشافات الجديدة التي يفتخر بها، تريد مزيدا من الترويج، قائلا: نريد أن يصل للسائح الأجنبي خريطة بالاكتشافات السياحية.

وأشار أبو العينين، إلى ضرورة التركيز على التعامل الإعلامي للعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: يجب العمل لتكون مزار في الفترة المقبلة.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة والمنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وذلك في مجموعة .

وقال «جبالي» أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموع مواده على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة ويهدف مشروع القانون إلى ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.