الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط شقيقين بـ25 كيلو بانجو وأسلحة نارية بـ«بحيرة المنزلة»

المتهمان
المتهمان

اتفق شقيقان على تجارة المخدرات، وحاولا ترويج كمية من مخدر البانجو على عملائهما، بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة، واستخدما أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، من ضبطهما.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن دمياط، بقيام شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ دمياط، بالاتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة بحيرة المنزلة، بنطاق مديرية أمن دمياط، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بمحيط مسكنهما، وبحوزتهما «2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلوجرامًا، مبلغ مالى، هاتف محمول».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تجارة المخدرات البانجو أسلحة نارية دمياط بحيرة المنزلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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