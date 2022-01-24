«الشرف» يُنهي حياة ربة منزل ذبحًا على يد أشقائها بالهرم

أقدم 3 أشقاء على ذبح شقيقتهم في منطقة الهرم، عقب اكتشافهم إنجابها طفل من علاقة غير شرعية مع سائق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يُفيد بمقتل ربة منزل، 36 عامًا، على يد أشقائها بسبب حملها سفاحًا نتيجة علاقة غير شرعية.

وانتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الواقعة، واستمعت لأقوال نجلها الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، الذي قال إن أخواله الثلاثة ونجل أحدهم قتلوا والدته بجرح في الرقبة؛ بسبب إنجابها طفل عمره 15 يومًا إثر علاقة غير شرعية مع سائق.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على جميع المتهمين والسائق الذي اعترف بأن الرضيع نجله في التحقيقات الأولية التي أجريت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير العامة المباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد دسوقي مأمور قسم الهرم.

وبالفحص والتحريات، تم العثور على “سكين” مع أحد الأشقاء وهو المتهم الرئيسي الذي يقيم بالهرم، والذي اعترف بجريمته مع أشقائه انتقامًا لشرفهم بسبب إنجاب شقيقتهم من علاقة غير شرعية مع سائق.