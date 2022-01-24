الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لصاحب محل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الإثنين، بمعاقبة صاحب محل إكسسوارات بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانته بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " عبد الله. ر" 26 سنة صاحب محل إكسسوارات، مقيم بإحدى قرى المركز، بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

محكمة جنايات الزقازيق مكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المشدد 5 سنوات

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