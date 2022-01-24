الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نصائح من «الصحة النفسية» للتعامل مع طفل التوحد وتنمية مهاراته

الدكتورة إيمان جابر
الدكتورة إيمان جابر

قدمت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاح الإدمان، نصائح التعامل مع طفل التوحد وتنمية مهاراته، لافتة إلى أنه يمكن طلب المساعدة من الأطباء النفسيين من خلال الاتصال على الخط الساخن 16328.
وأشارت  “جابر”، إلى أن التوحد هو اضطراب نمائى يظهر فى الأعوام الأولى ويؤثر على المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل عند الأطفال، ومنها التواصل اللغوي، حيث إن الأطفال يعانوا مشكلة فى الكلام، منوهة بأن هناك أطفالًا يؤثر التوحد على الكلام لديهم مطلقًا، وهناك أطفال أخرين تتكون اللغة عندهم متأخرة وبطريقة خاطئة.
وأوضحت أن التوحد لدى الأطفال يؤثر على التواصل غير اللفظى ومنها التواصل البصرى، كما أن الطفل المصاب بالتوحد يقوم بحركات تكرارية لا ارادية أو روتين مستمر، وفى حال تغيير ذلك الروتين يصاحبه نوبات غضب شديدة.
ولفتت إلى أن من بين أعراض الإصابة بمرض التوحد، الاصابة بإضطراب المعالجة الحسية والتى تتمثل فى عدم القدرة على الجلوس فى الضوء العادى واعتباره مزعج جداً والميل للجلوس فى الأضواء الخافتة، وكذلك بالنسبة للسمع حيث يميل لسماع الأصوات الهادئة فقط.
وقالت إن كافة المهارات التى يكتسبها الطفل فى الأعوام الأولى سببها التواصل، واذا كان الطفل لديه مشكلة فى التواصل يؤثر ذلك على باقى المهارات، مشددة على أهمية الاكتشاف المبكر لمرض التوحد من جانب الأسر للتدخل مبكراً، حيث يتم التدخل فور اكتشاف المرض لدى الطفل وعليه يتم وضع خطة العلاج وفقاً للعمر والحالة الصحية.
وأشارت مدير إدارة طب نفسى الأطفال والمراهقين، إلى ضرورة تنمية مهارات طفل التوحد بالتدريبات من جانل المتخصصين والتى قد تصل إلى 40 ساعة أسبوعياً، وتعليم الطفل والأم طرق التواصل، وقد تستمر تلك التدريبات لمدة سنوات.
 

طب نفسى الأمانة العامة للصحة النفسية التوحد الأطباء النفسيين م التواصل غير اللفظى المعالجة الحسية الأضواء الخافتة

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