ليبيا تسجل 2333 إصابة جديدة بكورونا المستجد

أعلنت ليبيا تسجيل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و139 حالة حرجة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية في بيان له، أنه بلغت نسبة الحالات الإيجابية 29.4% من إجمالي 7934 عينة جرى تحليلها، فيما ظهرت سلبية 5601 منها.

كما تماثل للشفاء 492 مصابا، وتُوفي 15 آخرون، وتوزعت حالات الوفاة، بواقع 12 حالة بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 407 آلاف و758 حالة، منها 13 ألفا و234 حالة نشطة، بينما تعافى 388 ألفًا و588 حالة، وسُجلت 5936 حالة وفاة بالمرض في البلاد.