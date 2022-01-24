الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الدولى للدراسات الصوفية والجمالية يعلن عن تنظيم «خلوة روحية» للدارسين والمريدين

الدولى للدراسات الصوفية
الدولى للدراسات الصوفية والجمالية

أعلن المركز الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، اليوم الأحد، عن تنظيم "خلوة روحية" فى شهر يناير الحالى، للدارسين والدارسات بالمركز، حيث اعتاد المركز كل عام فى شهر يناير على تنظيم مثل هذه الخلوة الروحية التى تهتم بالذكر والفكر والعلم، حيث يلتزم الدارس أو المريد خلال هذه الرحلة بالأمور الشرعية والدينية المختلفة، حيث يعد الهدف الرئيسي من هذه الخلوة، تعريف المريدين والمحبين بتعاليم التصوف الإسلامى الصحيحية، وذلك بموجب أن الخلوة من الأمور الشرعية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم له خلوة فى غار حراء وغار ثور، وهذا يجعلنا نسير على خطى الحبيب. 

وأوضح " المركز" أن الخلوة الروحية ستكون ليوم واحد فقط، بمشاركة طلاب من المغرب وإنجلترا وألمانيا، وتم خلال الخلوة تنظيم عدة محاضرات ودروس علمية، تتحدث عن الواجبات التى يجب أن يقوم بها المريد خلال هذه الرحلة الروحانية المباركة، والتى تعد أساس فى الدراسة العلمية بالمركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، ويهتم المركز بالجانب العلمي والأكاديمي في تدريس المنهج الفكر الصوفي. 

يذكر أن المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية بمدينة فاس المغربية، بفضل دور رئيسه الدكتور عزيز الكبيطي الإدريسي الحسني المهدي، وحضوره الوازن في مجال إبراز معالم وخصوصيات التصوف السني الأكاديمي، ومشاركاته القيمة في مختلف المنتديات الدولية والمؤتمرات الإسلامية العالمية للتصوف وبناء السلم العالمي، و السماع الروحي المستنبط من الكتاب والسنة المحمدية، وعلى الخصوص بالدول الإسلامية بالقارة الآسيوية، حيث  أضحى هذا نموذجًا متميزًا في مجال ترسيخ الدبلوماسية الموازية المغربية في بعدها الروحي الأكاديمي، الذي يسهم في تمتين روابط العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية من جهة، وبين مختلف الدول الإسلامية الصديقة والشقيقة بالقارة الآسيوية.

الدولى الدراسات الصوفية والجمالية يعلن تنظيم خلوة روحية الدراسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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