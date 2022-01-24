والدة «بسنت» فتاة الغربية: «لا تصالح وأطالب بالقصاص لابنتى»

عقب تحديد جلسة 5 فبراير المقبل موعدًا لبدء جلسات محاكمة 5 متهمين أمام محكمة جنايات طنطا في واقعة فتاة الغربية بسنت والشهيرة إعلاميًا بضحية الابتزاز.

وأكدت حكمت عامر والشهيرة بهناء والدة الفتاة "بسنت خالد"، أنها ستحضر أول جلسة في محاكمة المتهمين الشهر القادم، وستطالب بالقصاص لابنتها وأنها لن تتصالح أو تتنازل نهائيًا تحت أي ظرف من الظروف وستأتي إلى المحكمة لرؤية 5 متهمين داخل قفص الاتهام بقاعة المحاكمة بطنطا الذين ابتزوا ابنتها حتى ينالوا عقابهم.

وأعلنت والدة الفتاة أنه لا نية لها للتصالح مع أسر المتهمين، مؤكدة أن أوجاعها كأم لا تقارن بثمن، فنظرة واحدة إلى عيني ابنتها الراحلة وهي على قيد الحياة كانت تساوي الدنيا وما فيها مبينة بقولها "ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين".

كما أكد عبدالله أبوالمجد خطيب شقيقة الفتاة بسنت، أنه سيحضر كمحامٍ عن أسرة الضحية وسيطالب من هيئة المحكمة الادعاء بالحق المدني والتعويض من المتهمين، وذلك في أول جلسة في محاكمة المتهمين في القضية، مشيرًا إلى أن بسنت واجهت ضغوطًا كبيرة جدًا بسبب عمليات الابتزاز التي تعرضت لها، مشددًا على أنه لم ولن يتم أي تنازل أو تصالح في القضية.