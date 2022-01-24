القبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات قبل بيعها في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من الحشيش والهيروين والشابو.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام ،خلال حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، بناء على تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تحت إشراف اللواء هيثم كيلانى مدير إدارة البحث الجنائي.

واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت نتائج الحملة تنفيذ 752حكماً قضائياً بواقع ضبط 4 أحكام جنايات، 133 حكم حبس جزئي، 25 حكم حبس مستأنف، 423 أحكام غرامات، 167 أحكام المخالفات.

جاء ذلك في عدة حملات أمنية على مستوى المحافظة بناء على توجيهات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.