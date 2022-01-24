الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 ومميزات كارت الخدمات

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت القائمة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و عدد ذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين لدى وزارة التضامن الاجتماعي ومميزات الكارت الذكي.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

يستطيع الراغبين في الحصول على سيارة طبية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة معرفة نتائج الكشف الطبي عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة والسكان، لذلك لضمان راحتهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اضطر الجميع إلى العزل والتعامل مع الآخرين في إطار الضرورة فقط حيث يمكن الاستعلام بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج الفحوصات الطبية.
  • كتابة بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في السيارة الطبية.
  • تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور كافة البيانات المطلوبة الاستعلام عنها بالتفصيل.
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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 ونص تعديل قانون حقوق المعاقين

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كيف يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين 2022 والرابط

عدد ذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين لدى وزارة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة قرابة ٣ ملايين مواطن حيث يتم الحصول عليها عقب إجراء فحص طبي شامل يوضح نوع ودرجة عجز كل حالة من خلال مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات القوات المسلحة أو المستشفيات التعليمية.

وتعمل الوزارة على تقديم كافة الدعم الصحي والنفسي والمعنوي لهم للاستفادة من طاقتهم البشرية والاندماج في الحياة الطبيعية في كافة مجالات الحياة من خلال أجهزة تعويضية ومجالات عمل تناسب حالتهم الصحية.

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مميزات كارت الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال كارت الخدمات الذي أقره القانون لحصولها على حقوقهم التي أقرها القانون والتي تتلخص فيما يلي:-

  • إجراء الكشف الطبي المجاني في مستشفيات وزارة الصحة.
  • الحصول على الأدوية اللازمة بشكل مجاني.
  • خصومات على تذاكر المواصلات العامة.
  • الحصول على إعفاء جمركي على السيارات الطبية المخصصة لحالاتهم المرضية والأجهزة التعويضية.
  • نسبة في شقق الإسكان الاجتماعى.
  • نسبة في الوظائف الشاغرة.
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وائل لطفي

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