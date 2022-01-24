خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 ومميزات كارت الخدمات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت القائمة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و عدد ذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين لدى وزارة التضامن الاجتماعي ومميزات الكارت الذكي.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

يستطيع الراغبين في الحصول على سيارة طبية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة معرفة نتائج الكشف الطبي عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة والسكان، لذلك لضمان راحتهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اضطر الجميع إلى العزل والتعامل مع الآخرين في إطار الضرورة فقط حيث يمكن الاستعلام بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج الفحوصات الطبية.

كتابة بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في السيارة الطبية.

تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة البيانات المطلوبة الاستعلام عنها بالتفصيل.

عدد ذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين لدى وزارة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة قرابة ٣ ملايين مواطن حيث يتم الحصول عليها عقب إجراء فحص طبي شامل يوضح نوع ودرجة عجز كل حالة من خلال مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات القوات المسلحة أو المستشفيات التعليمية.

وتعمل الوزارة على تقديم كافة الدعم الصحي والنفسي والمعنوي لهم للاستفادة من طاقتهم البشرية والاندماج في الحياة الطبيعية في كافة مجالات الحياة من خلال أجهزة تعويضية ومجالات عمل تناسب حالتهم الصحية.

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مميزات كارت الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال كارت الخدمات الذي أقره القانون لحصولها على حقوقهم التي أقرها القانون والتي تتلخص فيما يلي:-