حنفي جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن المقرر وفقا لجدول الاعمال ان يناقش المجلس خلال جلستة العامة عدد من القرارات وهى:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

2)تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1.السيد العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الصرف الصحي لمنطقة الزواتين القديمة بحي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

2.السيد العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال إجراءات عمل محطة رفع داخل محطة البنك الدولي بمنطقة الأربعين – محافظة أسيوط.

3. السيد العضو/ زكريا حسان، بشأن إنهاء إجراءات توسعة جبانة قرية الديابات – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

4. السيد العضو/ محمد الصمودى، بشأن إنشاء قصر الثقافة بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

5. السيدة العضو/ منى عمر، بشأن استعانة وزارة الثقافة بوحدات متنقلة للعمل كمواقع ثقافية تستخدم فى تعليم الفنون ودعم المواهب.

6. السيد العضو/ أحمد الشريف، بشأن تزويد ورفع كفاءة المحولات الكهربائية والشبكات فى قرى مريوط، النهضة، بنجر السكر – محافظة الإسكندرية.

7. السيد العضو/ سامى كامل، بشأن إنشاء مبنى للضرائب العقارية بمدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

8. السيدة العضو/ رشا أبو شقرة، بشأن عمل دورات تدريبية للفئة المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

9. السيدة العضو/ شيماء حلاوة، بشأن تفعيل خدمة سريعة لاستخراج جوازات السفر وكافة المستندات الرسمية فى القنصليات المصرية بالخارج.

10. السيدة العضو/ شيماء حلاوة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.

11. السيد العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تخصيص ملعب كرة القدم الكائن بشارع عزت جلال بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط إلى نادى ناصر لأبناء الشعب – محافظة أسيوط.

12. السيد العضو/ سامى كامل، بشأن إنشاء نزل شباب بمدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء.

13. السيدين العضوين/ أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله، بشأن إنشاء مركز شباب بمنطقة عبد القادر قبلي – محافظة الإسكندرية.

14. السيدة العضو/ رحاب محمد موسى، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية طبل التابعة للوحدة المحلية – الخياط – محافظة دمياط.

15. السيد العضو/ على أحمد العساس، بشأن دعم مركز شباب السرو – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

16. السيدة العضو/ ايلاريا سمير حارص، بشأن إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مركز شباب رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

17. السيدة العضو/ ايلاريا سمير حارص، بشأن استكمال الأعمال المتوقفة فى الملعب الخماسي بنادي الشبان المسلمين بمنطقة الزهار- الغردقة – محافظة البحر الأحمر.

18. السيد العضو/ خالد خلف الله، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الشاورية – مركز نجع حمادي – محافظة قنا.

19. السيدة العضو/ فايزة صالح، بشأن سرعة إنشاء ملعب لمركز شباب الخوالد – مركز آيتاي البارود – محافظة البحيرة.

20. السيد العضو/ أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء حمام سباحة بمركز زفتى ونشاط للتجديف بنادي زفتى الرياضي – محافظة الغربية.

21. السيد العضو/ أحمد حته، بشأن تنجيل مراكز شباب العباسية- ملاطية- بلهاسة- شم القبلية، وتقديم دعم مالي للأنشطة الرياضية بهذه المراكز- مدينة مغاغة– محافظة المنيا.

22. السيد العضو/ أحمد حته، بشأن بناء سور خارجي لمراكز شباب مدينتي مغاغة، والعدوة، وقرية العباسية – محافظة المنيا.

23. السيد العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تحويل مستشفى علوان بقرية علوان – مركز أسيوط إلى مستشفى نموذجي (ب) – محافظة أسيوط.

24. السيد العضو/ إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة بكل من (سندبيس – المنيرة – سنديون – طنان) التابعة لمديرية الصحة بمحافظة القليوبية إلى مراكز طبية متعددة التخصصات.

25. السيد العضو/ أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن تحويل مستشفى العمار إلى مركز طبي شامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشاملة مركز طوخ – محافظة القليوبية.

26. السيد العضو/ أحمد الشريف، بشأن إنشاء مستشفى تخصصي تتبع الأمانة العامة فى مدينة برج العرب الجديدة – محافظة الإسكندرية.

27. السيدة العضو/ مرفت عازر، بشأن تحويل مدرسة دماص الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة الدقهلية إلى معهد للتمريض بنظام الخمس سنوات.

28. السيد العضو/ محمد فايد، بشأن سرعة تشغيل مستشفى صدر بسيون – محافظة الغربية.

29. السيد العضو/ أسامة فتحى محمد، بشأن إقامة نفق أو كوبري على طريق مصر الإسكندرية الزراعى - مركز طوخ – محافظة القليوبية.

30. السيدة العضو/ أمل سلامة، بشأن تجهيز بعض محطات المترو الرئيسية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

31. السيد العضو/ إيهاب عبد العظيم، بشأن توفير الاعتماد المالي لإنشاء كوبري علوي سيارات ماراً بالسكك الحديد لربط شرق ترعة الإبراهيمية بمدينة مغاغة بغربها – محافظة المنيا.

32. السيد العضو/ يونس عبد الرازق فرج، بشأن عمل ازدواج طريق بلطيم/ الحامول بطول (35كم) – محافظة كفر الشيخ.

33. السيدة العضو/ ايلاريا سمير حارص، بشأن رفع كفاءة وتطوير طريق برنيس / أسوان الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر، وأسوان.

34. السيد العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن اعتماد الحيز العمراني لقرى مركز ومدينة محافظة أسيوط.

35. السيد العضو/ إبراهيم عويس، بشأن إقامة مجمع خدمات حكومية بمبنى الشروق داخل الوحدة المحلية بسندبيس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

36. السيد العضو/ أسامة فتحى محمد، بشأن عمل معدية مشاة تربط بين قريتى العبادلة وإمياى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.

37. السيدة العضو/ فايزة صالح، بشأن استكمال رصف طريق كفر العيص – شبراخيت الرحمانية – دسوق المسمى بطريق جسر النيل – محافظة البحيرة.

38. السيد العضو/ أحمد الشريف، بشأن رصف عدد من المداخل الرئيسية فى نطاق حي العامرية ثان – محافظة الإسكندرية.

39. السيد العضو/ محمود العزب، بشأن إحلال وتجديد مساكن الإيواء ومساكن دقادوس – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.

40. السيد العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن استكمال مجمع خدمات قرية إسكندرية الجديدة مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

41. السيد العضو/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن عمل طريق مباشر يصل بين مركز دار السلام وقرية صديق المنشاوى – محافظة سوهاج.

42. السيدين العضوين/ زكريا حسان، وشعبان لطفى، بشأن تغطية ترعة الدير – مركز الصوامعة – محافظة سوهاج.

43. السيدين العضوين/ زكريا حسان، وشعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد كوبرى على مصرف سفلاق المقابل لكوبرى الكيلو (1,5) على ترعة الاحايوه – الصوامعة شرق – محافظة سوهاج.

44. السيد العضو/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تأهيل ترعة طريق بنى العوام التابعة لمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

45. السيد العضو/ أحمد الشيشينى، بشأن تغطية وردم مصارف (الحدين – النجيلة – محلة أحمد حتى عزين) - محافظة البحيرة.

46. السيد العضو/ لطفى شحاته، بشأن إعادة إحلال وتجديد كل من كوبري تلحوين على بحر مويس، وكوبري ميت أبو على أمام المقابر – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

47. السيدة العضو/ مرفت عازر، بشأن تغطية مصرف أم سلمة- بقرية دماص- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

48. السيد العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء محطة رفع لمياه مصرف الطويل البحري أمام قرية الشبول لرفع المياه إلى ترعة السلام أبو بحيرة المنزلة – محافظة الدقهلية.

49. السيد العضو/ ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد كوبري قرية الهمامية على ترعة نجع حمادي الشرقية– مركز البدارى-محافظة أسيوط.

50. السيد العضو/ هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء كوبري مشاة فى مدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية.