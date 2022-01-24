الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يكلف باحتواء تداعيات كسر خط الطرد بالعطواني

كسر خط الطرد بالعطواني
كسر خط الطرد بالعطواني

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام العميد مهندس يحيى عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بزيارة ميدانية لقرية العطواني، بحضور إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو لاحتواء تداعيات الكسر المفاجئ الذى حدث في أحد خطوط الطرد الرئيسية للصرف الصحى بالقرية. 

وذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين ووضع الحلول الجذرية لها ، فضلاً عن إستكمال منظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات. 

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كسر خط الطرد بالعطواني

كما تم موافقة الشركة على تغيير وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة لمياه الشرب بوسط المدينة ضمن الخطة العاجلة بإجمالى أطوال 8 كم وبقطر 12 بوصة للقضاء نهائياً على مشاكل الكسور المتكررة، وخاصة في شوارع 23 يوليو والمسار السياحى والكوبرى والمستشفى مما يساهم في تلافى الانقطاع المتكرر للمياه والأعطال المتتالية بهذه الخطوط. 

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بحملة مكبرة بنطاق حى جنوب لضبط ومصادرة أدوات النباشين التى تسئ لمنظومة النظافة العامة لسلوكياتهم السلبية فى التعامل مع صناديق القمامة بالمناطق والأحياء السكنية، كما تم مصادرة 3 موازين خاصة بالنباشين. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإشراف محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالطريق الرئيسى للمدينة ، بجانب تجهيز المواقع المختلفة لزراعتها بأشجار الزينة وذلك بهدف إظهار الشكل الحضارى والجمالى على الوجه الأكمل. 

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كسر خط الطرد بالعطواني

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 26 حالة تعدى بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بطلمبات الرى بمساحة ٧٧٤٥ م2 ، بجانب حالة بمنطقة العدوة التابعة لمجلس قروى إقليت بمساحة ٦٠٠ م2 ، وجار متابعة أى حالات تعدى أخرى للتعامل الفورى معها وإزالتها فى المهد. 

أسوان مياه الشرب محافظ أسوان الإشغالات شكاوى المواطنين أبراهيم سليمان حالات تعدي المخلفات زيارة ميدانية

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