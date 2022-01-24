الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

حادث تصادم بسوهاج
حادث تصادم بسوهاج

شهد طريق فرعى بناحية قرية الروافع دائرة مركز سوهاج، اليوم الإثنين، حادث تصادم،  إثر وقوع سيارة ملاكي ودراجة بخارية، نتج عنه مصرع شخص وإصابة  2 آخرين.

تلقى مركز شرطة سوهاج بلاغًا يُفيد بوقوع مصادمة على طريق فرعى بدائرة المركز بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية على الطريق ووجود متوفي ومصاب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام والمصاب للمستشفى الجامعي.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ومتوفـي ومصابين بناحية الروافع دائرة المركز تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي "قيادة المدعو ماجد ي س م 35 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جرجا اختلت عجلة القيادة بيده وأصطدم بالدراجة البخارية قيادة طالب ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة كل من وليد ع م م  18 سنة طالب "كدمات متفرقة بالجسم" وعمرو ع م ع 19 سنة طالب "اشتباه كسر بالساق اليمني" ويقيمان دائرة المركز مستقلي الدراجة البخارية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين وشقيق المتوفـى المدعو محمود ع م 22 سنة حاصل على دبلوم ويقيم بذات الناحية أفادوا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

 تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

 

تصادم مصرع شخص سيارة ملاكى ودراجة بخارية سوهاج مركز شرطة سوهاج

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