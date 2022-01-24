كريم عبدالعزيز في شبرا لتصوير «الاختيار 3»

يواصل النجم كريم عبدالعزيز، تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، وذلك في منطقة شبرا مصر، حيث يقوم المخرج بيتر ميمي، حاليًا بتصوير المشاهد الخارجية للعمل في أكثر من مكان.

ويسعى كريم عبدالعزيز وأبطال المسلسل لإنهاء أكبر قدر من التصوير خلال هذه الفترة قبل حلول شهر رمضان المبارك، ويشارك في الجزء الجديد النجم أحمد السقا، والنجم أحمد عز، والنجم ياسر جلال، وعدد كبير من النجوم، تحت إدارة المخرج بيتر ميمي، وهو من تأليف هاني سرحان.

وبدأ كريم عبدالعزيز، تصوير دوره في مسلسل "الاختيار 3" بعد حصوله على قسط من الراحة عقب انتهائه من تصوير فيلم "كيرة والجن" الذي يجمعه أيضًا بالنجم أحمد عز، وظهر كريم عبدالعزيز، خلال التصوير بلوك مغاير تمامًا حيث يستكمل الشخصية التي بدأها في الجزء الثاني من العمل.

وقارب المخرج بيتر ميمي، على الانتهاء تمامًا من كافة تجهيزات العمل الجديد من أجل الانتهاء وفقًا للخطة الموضوعة بحلول شهر رمضان القادم، وانضم الأبطال الرئيسيون لطاقم العمل لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، وفي المشاهد اللاحقة ينضم الفنان بيومي فؤاد، وعدد آخر من النجوم، وما زالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد مع الأبطال المشاركين في الجزء الثالث سواء الأبطال الرئيسيين أو ضيوف الشرف.

وحقق الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي وشارك في بطولته النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وبمشاركة كل من الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشري، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي وعُرِضَ العمل على شاشة قنوات "أون" وتمت إعادة عرضه خلال الفترة الماضية على عدد من القنوات المصرية والعربية.

وقدم الجزء الأول من المسلسل سيرة الشهيد أحمد منسي، حيث قدم الفنان أمير كرارة قصة حياته، فيما قدم الفنان أحمد العوضي، شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي.