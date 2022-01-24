الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة أسرة كاملة إثر «أنبوبة غاز» بالعياط

اسعاف
اسعاف

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة اسرة كاملة في انفجار أسطوانة غاز بمنزل في مدينة العياط بمحافظة الجيزة. 

وأصيب أب وابنته ونجل شقيقه بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم "شعلة" داخل منزل بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء أمس الأحد، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

و تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل منزل عائلة بقرية كفر ترك، بمركز العياط.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء تحت إشراف نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الجنوب.

بالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء إعداد أحد أفراد الأسرة للشاي انفجرت "الشعلة"، فأسرع الأب وابنته الطالبة ونجل شقيقه لإخماد النيران بالمطبخ ومنع امتدادها إلى باقي الشقة فأصيبوا بحروق طفيفة، نقلوا إلى المستشفى على إثرها لتلقي العلاج، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة اصابة اسرة كاملة انفجار أسطوانة غاز العياط

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وائل لطفي

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