ضبط 15 كيلو «حشيش» بحوزة تاجر مخدرات في البحر الأحمر

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، اليوم الإثنين، من ضبط عاطل سبق اتهامه في قضايا سرقة بالإكراه، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وردت معلومات أمام ضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، بقيام أحد الأشخاص «مسجل قضية سرقة بالإكراه»، مقيم بمدينة رأس غارب، بتردده على بعض المناطق بالمحافظة لترويج وبيع المواد المخدرة.

وجرى تقنين الإجراءات القانونية، وتمكنت قوة برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط المتحرى عنه، وبحوزته 156 طربة من مخدر «الحشيش» تزن حوالي 15 كيلو و600 جرام، كما عثر بحوزته على كمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت حوالي 200 جرام، وسلاح ناري «طبنجة» عيار 9 مللي، و27 طلقة نارية، وسيارة، وذلك بمدينة سفاجا.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم.