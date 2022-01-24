الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين بحادث تصادم في المنيا

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعى على الطريق الزراعى مصر أسوان الزراعى، بالقرب من كمين بنى أحمد التابع لمركز المنيا وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة ميكروباص، بجرار زراعي بالقرب من كمين بنى احمد على الطريق الزراعى مصر أسوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى وتم إزالة آثار الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى العام، لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

النيابة العامة حادث تصادم سيارة ميكروباص جرار زراعي مصر أسوان الزراعى

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