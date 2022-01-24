وفاة أصغر بنات أحمد فؤاد نجم بأزمة قلبية مفاجئة

توفيت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين، زينب ابنة الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عمر ناهز ٣٠ عامًا.

الفتاة الشابة الراحلة من مواليد مايو ١٩٩٢، وهي الابنة الصغرى للفاجومي.

يأتي ذلك قبل ٢٤ ساعة فقط على إعلان نتائج جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، والتي من المقرر عقد احتفالية إعلان جوائزها بالجامعة الأمريكية غدًا الثلاثاء.

وتزوج أحمد فؤاد نجم، العديد من المرات، له ثلاث بنات هن عفاف، ونوارة، وزينب، أولى الزيجات كانت من فاطمة منصور أنجب منها عفاف، وأشهرها زواجه من الفنانة عزة بلبع والكاتبة صافيناز كاظم وأنجب منها نوارة نجم تعمل بالمجال الصحفي، وممثلة المسرح الجزائرية الأولى صونيا ميكيو، وكانت زوجته الأخيرة هي السيدة أميمة عبد الوهاب وأنجب منها زينب، لدى نجم 3 أحفاد من عفاف: مصطفى، وصفاء، وأمنية، وحفيدان من نوارة: فاطمة الزهراء وعلي.

من أهم اشعار أحمد فؤاد نجم كتابته عن جيفارا رمز الثورة في القرن العشرين، حصل الشاعر على المركز الأول في استفتاء وكالة أنباء الشعر العربي.

وتوفي أحمد فؤاد نجم في يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد عودته مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، التي أحيا فيها آخر أمسياته الشعرية برفقة فرقة الحنونة بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد تم تشييع جثمانه من مسجد الحسين بمدينة القاهرة.

وانضم أحمد فؤاد نجم إلى حزب الوفد منتصف يونيو عام 2010، بعد فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة بانتخابات رئاسة الحزب في انتخابات عرفت بنزاهتها، إلا أنه أعلن استقالته في منتصف أكتوبر من ذات العام جراء الأزمة التي تسبب بها الدكتور سيد البدوي عندما أقال إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الدستور التي اشتراها السيد البدوي مع عدة شركاء في ذات العام. بعد ثورة 25 يناير يعدّ واحدًا من مؤسسي حزب المصريين الأحرار. أنتج فيلمًا يحكي سيرته واسمه الفاجومي، وهو مأخوذ من مذكراته الشخصية.